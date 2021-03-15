«Ждём от 2021 года стабильности» – Виктор Болдаков, «Тимбермаш Байкал»

Во втором квартале пандемийного 2020-го ситуация во многих отраслях экономики выглядела, как катастрофа. Однако в конце года весь отложенный спрос на технику вернулся и «Тимбермаш Байкал»*, официальный дилер John Deere в Восточной и Западной Сибири, закончил год с одними из лучших показателей за всю историю компании, рассказал генеральный директор Виктор Болдаков. О том, как бизнес пережил прошлый год, как скажется на работе компании запрет на экспорт круглого леса и почему будет востребован лизинг, он рассказал Газете Дело.

«В 2020 год мы вошли с верой в светлое будущее»

2020 год начинался у всех одинаково – с планами и перспективами. Были надежды на скорое выравнивание ситуации в лесной отрасли после отголосков американо-китайской торговой войны, рассказывает Виктор Болдаков.

– Мы почувствовали стагнацию еще летом 2019 года, когда обострился американо-китайский конфликт. В Китае существенно сократился спрос не только на круглый лес, но и на доски, на продукцию целлюлозы. Где-то китайцы отказывались от объемов, где-то – существенно снижали цены. Тем не менее, в 2020 год мы вошли с верой в светлое будущее – и неожиданно узнали, что есть такой коронавирус, – вспоминает директор «Тимбермаш Байкал».

В конце января 2020 года из-за пандемии границы с Китаем закрылись. В итоге лесная промышленность не смогла экспортировать грузы до начала марта, и это привело к их скоплению внутри России, в местах перевалки на границе, у китайских покупателей.

– Из-за этого многие наши клиенты гораздо раньше закончили заготовительный сезон. Кто-то вышел из леса в середине февраля, в то время как обычно наши заказчики работают до апреля, пока низкие температуры помогают держать грунт и облегчают работу на лесосеке. В итоге второй квартал прошел очень напряженно. Много техники и запчастей мы не продали, сократились объемы ремонтных работ, часть спроса откладывалась до лучших времен.

«Во втором квартале ситуация выглядела как катастрофа»

По словам директора «Тимбермаш Байкал», в компании были уверены, что спрос не исчез навсегда, он вернется, и ситуация должна выровняться, но весной 2020 года сложно было оставаться оптимистами.

– После любого кризиса начинается выход, новый подъем экономики, рассуждали мы, – рассказывает Виктор Болдаков. – Но во втором квартале ситуация выглядела, как катастрофа. Бизнес помнит, как в связи с пандемией всех закрыли, когда произошло много беспрецедентного. Конечно, это ввергло многих в некоторый шок, если не сказать в ступор. Тем не менее, пришла зима, начался лесозаготовительный сезон. С сентября продажи выровнялись, достигли докризисных уровней, отложенный в марте-мае спрос вернулся в октябре-декабре. В итоге мы закрыли 2020 год с отличными результатами – одними из лучших за 18 лет нашей работы, это был второй год по размеру рублевой выручки за всю историю.

«Преждевременно говорить, что коронавирус пошел на убыль, и у нас сразу распустились розы»

Быстрое восстановление к концу 2020 года отчасти можно объяснить тем, что «Тимбермаш Байкал» работает с фундаментальными отраслями экономики: лесной, дорожной, сельскохозяйственной, которые не останавливались во время пандемии.

– Например, сельхозотрасль – это продуктовая безопасность, – объясняет Виктор Болдаков. – Все прекрасно понимают, что если её остановить и не поддерживать, рано или поздно нам нечего будет есть. А это может закончиться, как в Венесуэле. При надежде на импортируемые продукты питания цены могут «взлететь в космос», что приведет к еще большому обнищанию населения.

Что касается лесной отрасли, то многие считают, что компании, работающие на экспорт, легче переносят кризисы и девальвационные процессы. Однако Виктор Болдаков уверен, что всё не так однозначно.

– В любом случае, затраты на транспорт, энергоносители внутри страны выросли для всех бизнесов, они не остались неизменными. Тяжело всем, это совершенно однозначно. Говорить о том, что коронавирус пошел на убыль, и у нас сразу распустились розы, преждевременно.

Правительству и дальше нужно обращать серьезное внимание на поддержку экономики, делать реальные шаги по сохранению рабочих мест, считает Виктор Болдаков.

– Нашим клиентам, занятым в дорожной отрасли, хотелось бы, чтобы государство своевременно пересматривало расценки, которые используются при составлении смет. Во многих расценках, например, стоимость битума в 2,5-3 раза меньше, чем в реальной ситуации, то же самое касается дизельного топлива, энергоносителей, и это негативным образом сказывается на рентабельности организаций, работающих в дорожной отрасли.

«Без китайского спроса мы пока никуда»

Рассуждая о том, какое влияние на лесную отрасль окажет решение о запрете экспорта круглого леса с 2022 года, Виктор Болдаков отмечает, что в Сибири относительно немного организаций, работающих на экспорте собственно кругляка.

– В нашем регионе всегда была сильна деревопереработка, в отличие, например, от Дальнего Востока. У нас много лесопильных предприятий, производящих фанеру, ДСП. В Иркутской области располагается флагман индустрии – Группа Илим, эксплуатирующая целлюлозное производство в Братске и Усть-Илимске.

Запрет на экспорт круглого леса, по мнению Виктора Болдакова, подстегнет развитие тренда на дальнейшую глубокую переработку. Это значит, что компании будут покупать новое оборудование, пользуясь не только кредитами, но и лизинговыми продуктами.

– Однозначно лизинг будет востребован, потому что оборудование стоит весьма и весьма значительных средств. И компании периодически обращаются за деньгами и в банки, и в лизинговые компании. Но, чтобы взять кредит в банке под разумный процент и вложиться в лесопиление, у молодой организации, возраст которой 5-10 лет, как правило, недостаточно активов.

Вводя любые запреты, важно придерживаться политики «семь раз отмерь, один раз отрежь», считает Виктор Болдаков. Принципиальный момент заключается в том, что нужно быть уверенным – произведенная продукция лесопереработки будет востребована, прежде всего, на экспортных рынках, поскольку внутренний платежеспособный спрос имеет ограничения.

– Как ни выстраивай эту схему, эту парадигму, в любом случае, если мы экспортируем в Китай доску, круглый лес или фанеру, это сырье для переработки в Китае. Для выпуска мебели, строительных материалов, которые потом экспортируются из КНР в Европу или Северную Америку. Поэтому без Китая, без китайского спроса – никуда. Это очевидный факт, не стоит этого стесняться. Но прежде чем принимать решительные меры, надо более глубоко изучать и анализировать ситуацию в лесной промышленности, возможно, пропускать через общественные слушания и только потом уже вводить жесткие меры.

Несмотря на шоковые события прошлого года, от 2021-го Виктор Болдаков ждет стабильности.

– Самое главное, чтобы основные экономические тенденции выровнялись, чтобы не было хуже, чем в прошлом году. Хотелось бы работать стабильно. В 2020 году моя организация развила очень много антикризисных компетенций, которые нам пригодятся и в 2021 году, но больше развивать эти компетенции мы не хотим, – шутя, отметил Виктор.