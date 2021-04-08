Tesla и Toyota создадут бюджетный электрокроссовер

Две крупные автомобильные компании Tesla и Toyota создадут бюджетный и компактный электрокроссовер. Сообщается, что Tesla и Toyota объединили усилия для разработки компактного кроссовера с электрическим приводом. Намеки на сотрудничество ходили уже давно. По предварительной информации, переговоры начались в конце 2020 года. Разработка платформы была поручена компании Toyota, а компания Tesla будет отвечать за трансмиссию и аккумуляторы, а также за программное обеспечение автомобиля.

В интернете начали появляться слухи о том, что американцы и японцы активно обсуждают будущее партнерство на тему создания доступного электрокроссовера, стоимость которого не будет превышать 25 000 $, сообщает EVO-RUS.COM. По предварительной информации, именно об этом автомобиле говорил Илон Маск поклонникам Tesla. По мнению инсайдеров, эти слухи вполне могут оказаться не слухами. Дело в том, что у японцев действительно есть то, что они могут предложить американцам. Речь идет о компактной электрической платформе e-TNGA, которая поможет значительно сэкономить на архитектуре, а ПО и наработки в области электроники от Tesla позволят создать доступный, оригинальный и конкурентный электрокар.