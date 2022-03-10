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Сделано в России: разработано новое мобильное приложение для зарядки электромобилей

Российская компания  «Электрифлай» на базе собственного программного обеспечения разработала новое приложение для зарядки электромобилей. Переход на него в эпоху санкций снизит зависимость от внешних факторов и позволит сохранить возможность оплаты с карт российских банков. Сегодня о переходе на новое российское приложение SIA.RU сообщила компания En+ Group.

Все данные клиентов и их балансы сохранены, в течение месяца информация будет актуализирована силами команды приложения Electrifly. Установить приложение можно с помощью Google Play или App Store. Далее нужно пройти регистрацию по номеру телефона и привязать банковскую карту.

С новым приложением работает вся сеть заправочных станций En+ Group. Это пять комплексов в Иркутске и по одному в Ангарске, Култуке и Листвянке.

За  год работы зарядных станций En+ Group в Иркутской области услугами воспользовались  более тысячи уникальных клиентов,  которые суммарно потребили почти 75 000 кВтч,  а в последние два месяца прирост  составил более 15000 кВтч.  Регион продолжает оставаться одним из лидеров по росту количества электромобилей. Поэтому главная задача сейчас – обеспечить бесперебойную и надежную  работу  действующих и ввод  новых электрозаправочных станций, сохраняя возможность удобной оплаты.

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До конца 2022 года En + Group планирует открыть в Иркутской области еще 10 зарядных станций. Для удобства автомобилистов новые комплексы появятся по ключевым направлениям: при движении в сторону Байкала в Усть-Ордынском, Баяндае, Еланцах и Байкальске; на федеральных трассах в Тулуне, Усольском и Черемховском районах, Братске; в Ленинском округе Иркутска, а также в Шелехове.

Развитие сети зарядных станций и пополнение собственного автопарка экологичными автомобилями является частью общей ESG-стратегии компании, базовые принципы которой обозначены ее основателем Олегом Дерипаской. En+ Group стремится снизить воздействие на природу во всех сферах деятельности и входит в число лидеров рейтинга ESG-прозрачности российских компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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