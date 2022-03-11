Вышел мартовский номер Газеты Дело

Второй выпуск нашего издания за 2022 год вышел в свет в непростое время. Экономика страны вновь оказалась в сложной ситуации, бизнес – в состоянии неопределённости. Чтобы сохранить своё дело, всем приходится оперативно перестраивать бизнес-процессы, искать новые логистические пути, подстраиваться под растущий валютный курс и меняющиеся банковские правила. Как представители разных сфер региональной экономики оценивают обстановку на рынке, реагируют на ситуацию, справляются с трудностями и на какой опыт опираются? Читайте об этом в свежем номере Газеты Дело. «Кризис не первый, но, возможно, самый жёсткий» ​​​​​​​На Красноярском экономическом форуме, который проходил 3 марта, бизнесмен Олег Дерипаска предрёк российской экономике жесточайший кризис, который может растянуться на три года. «Умножайте кризис 1998 года на три», – в частности сказал он. Насколько корректно такое сравнение? Есть ли в нынешней ситуации что-то общее с другими экономическими кризисами – 2008, 2014 и 2020 годов? Какие риски грозят российскому рынку и что делать инвесторам? Эти вопросы журналисты Газеты Дело обсудили с финансовыми аналитиками и экономистами. ​​​​​​​«Видеть всё»: как построить медицинский бизнес на высококонкурентном рынке

​​​​​​​Первого пациента в иркутском офтальмологическом центре МедСтандарт приняли в 2016 году. За шесть лет клиника стала известна не только в нашем регионе. Сюда приезжают из Бурятии, Якутии, Забайкалья, Красноярского края. И это при том, что офтальмологические услуги в Иркутске оказывают пять госучреждений с богатой историей. Как компании удалось занять достойное место на высококонкурентном рынке? Почему квалифицированные кадры лучше не хантить, а выращивать внутри компании? Зачем системно оттачивать бизнес-процессы, работать над качеством сервиса и что даёт клинике сертификат ISO? Об этом Газета Дело поговорила с учредителями МедСтандарта, хирургами-офтальмологами Александром Новолодским и Вячеславом Бурий.

Анатолий Казакевич: «Предприниматели-путешественники уверенно чувствуют себя даже в самых непредсказуемых ситуациях» «Кризис – это возможность, а уныние – грех! Сейчас самое время предпринимателям-путешественникам, современным профессионалам своего дела не думать, в какой бы стране найти теплее местечко, а сделать вместе что-то конкретное и усиливающее нашу страну. Ведь каждый, ответственно работая во благо страны, уже укрепляет ее для нас, наших детей и внуков», – считает Анатолий Казакевич – иркутский предприниматель, инициатор создания городских парков «Поляна» и «Солнечная дорога», капитан экспедиций «Байкал-Аляска» и лидер команды, создающей в Иркутске первый тематический отель, посвященный истории города.

«Мне нравятся нестандартные решения». Новый региональный директор Уралсиба – о стратегии банка в Иркутске ​​​​​​​Он молод, но уже хорошо известен в профессиональном сообществе, успел поработать во всех сегментах банковского бизнеса, и этот разносторонний опыт позволяет ему хорошо понимать запросы разных групп клиентов. Четыре месяца назад Лев Покровский был назначен на должность регионального директора Банка Уралсиб в Иркутске. О том, как идет формирование команды, какой стратегии придерживается банк и за счет чего планирует на треть нарастить клиентскую базу в Иркутске, он рассказал Газете Дело.

«Мостик» для фермеров и сельхозтоваропроизводителей Интерес предпринимателей к агросфере растет, и это неудивительно: у одного только Минсельхоза – более 50 мер поддержки фермеров, и этот перечень постоянно дополняется. Сделать доступной и понятной самую актуальную информацию, отслеживать нововведения и разбираться в нюансах – такую миссию взял на себя Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, который входит в состав Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес». О том, чем помогает эта структура аграриям, читайте в нашем материале.

Что делать, когда фондовый рынок штормит? Финансовые рынки по своей природе непредсказуемы, но цикличны, и коррекция является естественной составляющей их развития. Прилетает «черный лебедь», то есть случается неожиданное событие, которое запускает снижение котировок и увеличивает волатильность — колебание цен на активы. Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко рассказал, какие рекомендации дают аналитики компании во время нынешнего шторма на фондовом рынке.

Лучшие в России*. Что помогло Хрустальному Парку победить в федеральном конкурсе ТОП ЖК ​​​​​​​В феврале микрорайон Хрустальный Парк, расположенный на 14 км Байкальского тракта, стал лучшим малоэтажным комплексом в России. Но, как говорит, коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко, «лавры победителя» не самое главное. «Мы участвовали в этом конкурсе не ради регалий, – признается девелопер. – Это реальный рабочий инструмент, который позволяет улучшать проект». Что стоит за победой? И как будет развиваться микрорайон в 2022 году? Об этом – в нашем материале.

Делиться опытом. «Хрустальный» запускает Школу загородного девелопмента 9 из 10 загородных проектов в России оказываются провальными. Изменить печальную статистику решила федеральная сеть коттеджных поселков «Хрустальный». В середине марта компания открывает онлайн-школу для российских девелоперов. По словам автора идеи Кристины Яковенко, программа обучения позволит участникам не только познакомиться с особенностями малоэтажного загородного строительства и комплексного развития территорий, но и сформировать рабочую концепцию проекта, с которой можно обратиться в банк за проектным финансированием.

«Финансовый рынок прислушивается к каждому шороху». 2021 год в зеркале статистики банка «Открытие» ​​​​​​​«Сейчас финансовый рынок очень волатильный, сильно зависит от геополитических рисков и прислушивается к каждому шороху: любая новость влияет на экономику и финансы», – отметил управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев 17 февраля на пресс-конференции с региональными СМИ. Этот тезис стал ещё более актуальным спустя всего лишь неделю: признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик, а также последовавшая за этим военная спецоперация незамедлительно отразились на устойчивости рубля. Тем не менее, по итогам 2021 года Россия, по данным различных источников, вернулась к докризисному, то есть допандемийному уровню экономической активности.

Создавая тренды. Дмитрий Кузнецов, Meta_Estate, – о «Патроны Парке» и новом проекте ​​​​​​​Рост цен на недвижимость скорректировал планы девелопера Meta_Estate: строительство «Патроны Парка» завершится не в 2022, а в 2023 году. Почему проект стали называть «элитным поселком»? Зачем девелопер создает собственную сервисную компанию? И каким будет новый проект Meta_Estate на Байкальском тракте? Об этом мы поговорили с Дмитрием Кузнецовым.

Строить планы даже на год вперед в условиях полной неопределенности – это задача «со звездочкой», что уж говорить о решениях стратегических. Но, как считает Сергей Макшанов, известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», жить будущим – полезно, особенно бизнесу. 19 февраля эксперт провел в Иркутске традиционные «Базовые стратегии», а накануне мероприятия поделился своими наблюдениями и прогнозами с Газетой Дело. Мы записали ключевые цитаты.

«Рубеж, за которым будет по-другому» – Ярослав Шиллер, «Слата» «Год стратегических решений, интенсивный и полный изменений» – такое определение 2022-му дал исполнительный директор розничной сети «Слата» Ярослав Шиллер во время нашей беседы в середине февраля, накануне стратегической сессии с бизнес-экспертом Сергеем Макшановым. Рубежные изменения не заставили себя долго ждать: новая реальность уже изменила многие процессы. Ритейлеры наращивают запасы, чтобы обеспечить спрос, условия по поставкам при этом меняются ежедневно, грузопоток увеличился в разы. Об этом мы еще поговорим с топ-менеджером «Слаты» в следующих выпусках, а сегодня публикуем интервью, взятое еще до рубежных для экономики событий. От «глубины веков» до крипто-арта: 12 фактов об Olkhon Ice Fest Читайте также: 2022: «интригующий сценарий» от Сергея Макшанова «Хватит лениться» – Сергей Макшанов о выходе иркутского бизнеса на экспорт Всего за три года из небольшого ледового городка Olkhon Ice Fest вырос в международный фестиваль со множеством участников и зрителей. В этом году организаторы сопроводили все скульптуры табличками-пояснениями, превратили береговую линию в настоящую галерею, а вместо уже привычного зрителям лазерного шоу провели на Байкале фантастический ледовый спектакль. Но и это не все: популярное событие впервые стало этапом мирового чемпионата ледовых скульптур, а работы предложили оцифровать и продать на платформе крипто-арта. О том, какие цели ставят для себя создатели Olkhon Ice Fest и почему оценки жюри не совпали с мнением зрителей, они рассказали Газете Дело.

Экскурсии на Иркутскую ГЭС предлагают включить в популярный туристический маршрут 28 февраля компания En+ организовала экскурсию на Иркутскую ГЭС для архитекторов и представителей администрации Иркутска, отвечающих за развитие туризма. Эксперты сошлись во мнении, что это знаковый для города объект, который необходимо популяризировать и включать в туристический маршрут.

Новым директором МТС в Иркутской области назначен Константин Зимин «МТС» сообщает о назначении Константина Зимина на должность директора филиала МТС в Иркутской области. Ранее топ-менеджер руководил подразделением МТС в Ханты-Мансийском автономном округе.