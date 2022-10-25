Начались продажи первого российского электромобиля Evolute. СберЛизинг сообщает, что электромобиль Evolute i-Pro теперь доступен в лизинг с удорожанием 1,4%. Рыночная стоимость автомобиля составляет 2 990 000 рублей, при этом субсидия от государства – 925 000 рублей. Клиенты СберЛизинга могут его приобрести с нулевым авансом на срок до пяти лет с удорожанием всего 1,4% за весь период действия договора лизинга.

Ранее Минпромторг сообщал, что производство первого российского электромобиля будет запущено в сентябре этого года.

Бренд Evolute является продукцией липецкой компании «Моторинвест». Изначально в линейке представлены пять моделей экологически чистого транспорта на электротяге: седан i-Pro, кроссоверы i-Joy, Voyah Free и i-Jet, минивэн i-Van. Цены находятся в диапазоне от 3 до 8 млн рублей.

– Запуск производства электрокаров в Липецке – это не только шаг на пути к импортозамещению, но и важное событие с точки зрения экологии и защиты окружающей среды от загрязнения продуктами сгорания углеводородного топлива, – говорится в сообщении СберЛизинга.



В России будет осуществляться как полный цикл сборки автомобилей, так и батарей к ним.