Литий стал самым ценным ресурсом года

Угроза мировой рецессии не коснулась этого металла, сообщают «Известия».

Цены на литий в 2022 году устанавливают один рекорд за другим. С начала года они утроились, не в пример большинству других промышленных металлов, которые просели из-за угрозы всемирной рецессии. Сейчас литий стоит в 13 раз больше, чем два года назад, и это, пожалуй, рекорд среди всех значимых сырьевых товаров.

Рынок стал «медвежьим» на фоне пандемии и локдаунов, серьезно снизивших спрос на транспортные средства, в том числе и «климатически дружественные».

В 2021 году, на фоне принятия множеством стран программ «зеленых переходов», продажи электромобилей по всему миру удвоились до 6,6 млн штук. Предложение за спросом не успело — в мире возник дефицит карбоната лития общим размером более 4 тыс. т в год. Не такая уж большая цифра относительно общих объемов, но на разогретом до предела рынке этого с избытком хватило на удвоение цен к концу года.