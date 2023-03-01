Электромобили будут ездить по платным дорогам бесплатно

Эксперимент стартует с 1 марта, сообщает РБК.

Владельцы электромобилей получили право бесплатно пользоваться платными автодорогами. С 1 марта стартует эксперимент, который стал частью Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России.

На электромобиле можно будет бесплатно проехать по автомобильным дорогам М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).