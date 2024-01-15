Ресторатор Аркадий Новиков запускает новый проект в центре Москвы

Это будет современное городское кафе, специализирующееся на европейской кухне.

Известный российский ресторатор и бизнесмен Аркадий Новиков запускает в Москве новый проект под названием Miss you. Заведение планируют открыть в конце января. Консультантом сделки аренды помещения выступила компания NF Group.

Miss you расположится в здании по адресу: ул. Петровка, д. 12 и воплотит в себе эстетику современного городского кафе. На пост бренд-шефа нового заведения назначен Евгений Хахалев, который работал в таких ресторанах, как «Бараshka», «Курабье», Delicatessen, «Матрешка» и других.

В меню ресторана Miss you будут представлены блюда европейской кухни: салат «Нисуаз», ризотто с белыми грибами, филе-миньон, тушеные щечки и другое. Отличительной особенностью заведения станет богатый выбор кондитерских изделий и выпечки: от традиционных круассанов, чиабатты и фокаччи до изысканных тарталеток, эклеров, канале и баскийского чизкейка «Сан-Себастьян». Иляна Чернышова назначена на должность шеф-кондитера Miss you благодаря своему богатому опыту и профессиональным навыкам, которые она приобрела во время стажировок и курсов у лучших кондитеров мира, включая Седрика Гроле, Антонио Бачур, Ханса Овандо, Йохана Феррана и Жорди Бордаса.

«Локацию вблизи ЦУМа Аркадий Новиков облюбовал еще в 2003 году, открыв на оживленном перекрестке улиц Кузнецкий мост и Неглинная легендарное Vogue Cafe, – отметила Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла NF Group. – Сегодня в самой люксовой части улицы Петровка успешно работают два проекта ресторатора – предлагающий посетителям современную русскую кухню "Большой" и специализирующийся на японской кухне Fumisawa Sushi. Поэтому не удивительно, что освободившееся здесь помещение мэтр забрал под свой новый проект, который, благодаря концепции, станет современным городским кафе в самом центре Москвы».

Novikov Group – первый российский ресторанный холдинг, основанный в 1991 году. На сегодняшний день в Novikov Group более 265 действующих ресторанов, включая популярные по всей России сети «Магадан», «Сыроварня», «5642 Высота», Avocado Queen, Farш, Prime Star, «Колбасный цех», «Клёво», а также такие уникальные проекты, как №13 Restaurant, «Рыбы нет», BRO&N, China Club, Cantinetta Antinori, «Аист», «Узбекистан», «Причал», Fumisawa Sushi рестораны высокой кухни Savva, Artest и Onest, школа ресторанного дела Novikov school и множество других.