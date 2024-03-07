РУСАЛ выводит на рынок новое поколение одного из самых востребованных продуктов – MaxiFlow 2.0

РУСАЛ успешно завершил разработку и приступил к промышленным испытаниям нового поколения цилиндрических слитков MaxiFlow версии 2.0. Он позволит клиентам РУСАЛа еще больше повысить скорость экструдирования и эффективность производства в целом. Предшественник нового продукта – MaxiFlow первой версии – стал одним из самых востребованных продуктов РУСАЛа.

Продукт MaxiFlow 2.0 представляет собой высококачественные цилиндрические слитки из сплава 6060 системы алюминий-магний-кремний и разработан Институтом легких материалов и технологий (ИЛМиТ, собственный научно-исследовательский центр РУСАЛа). Слитки MaxiFlow 2.0 позволят по сравнению с MaxiFlow на 10-15% увеличить скорость экструдирования при выпуске конечной продукции, что обеспечит повышение финансовой эффективности производства у клиентов РУСАЛа.

«Предшественник нового продукта – MaxiFlow – был выведен РУСАЛом на рынок в 2019 году. Слитки MaxiFlow сочетают возможность максимально быстрого экструзионного процесса и высокой прочности, соответствующей международным стандартам, таким как ASTM и EN. По сравнению со стандартной линейкой сплавов серии 6ХХХ MaxiFlow позволил клиентам РУСАЛа по всему миру – от России и Тайваня до Турции, Германии и Италии – на 10-25% увеличить скорость экструдирования. Это ускоряет производственный процесс и позволяет расшить узкие места в технологических цепочках», – рассказал Технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

«Улучшенные характеристики MaxiFlow 2.0 достигаются прежде всего за счет специальной технологии термической обработки слитков, а также за счет оптимизации химического состава сплава и стабильной технологии литья слитков. Разработка MaxiFlow 2.0 шла около года, продукт при лабораторном тестировании и испытаниях в промышленных условиях подтвердил заявленные свойства. Промышленные испытания у клиентов продолжатся в первом полугодии 2024 года», – рассказал директор по науке ИЛМиТа Дмитрий Рябов.

Финансовая выгода клиентов от использования MaxiFlow по сравнению со стандартной линейкой слитков составляет от 30 до 70 евро на тонну металла. Продукт быстро стал одним из самых востребованных в номенклатуре компании: в 2019-2023 гг. его продажи росли более чем на 60% в год, и сейчас на MaxiFlow приходится свыше 70% всех поставляемых РУСАЛом цилиндрических слитков.

При заказе пробных партий MaxiFlow РУСАЛ обеспечивает клиентам техническую поддержку для достижения максимальной производительности. С 2019 года свыше 500 000 тонн цилиндрических слитков MaxiFlow были поставлены на экструдеры клиентов по всем миру. Этот продукт увеличил эффективность экструзионного производства, среди прочего, оконных и дверных профилей, оформительских элементов для архитектуры и дизайна, компонентов автомобилестроения. MaxiFlow прекрасно подходит и для новых быстро развивающихся индустрий, например, для производства рамок солнечных панелей и элементов крепления батарей для электромобилей.

Слитки MaxiFlow сделаны из алюминия ALLOW, что обеспечивает им еще и дополнительное преимущество низкого углеродного следа. РУСАЛ проходит независимый аудит углеродного следа алюминия, что в сочетании с сертификатами компании о следовании принципам устойчивого развития обеспечивает прозрачность поставок по всей производственной цепочке. Наивысшие ESG-рейтинги – в том числе рейтинг «А» проекта Carbon Disclosure Project – свидетельствуют о приверженности РУСАЛа «зеленой» экономике.