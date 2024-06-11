Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 июня: 6 611,7402 руб/1 г золота и 86,6000/1 г серебра ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 611,7402 руб.

1 грамм серебра - 86,6000 руб.

1 грамм платины - 2 806,8701 руб.

1 грамм палладия - 2 623,7500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 124,7502 р. (1,85%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,17%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,8700 р. (0,95%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,3501 р. (1,03%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



