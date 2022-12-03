Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 декабря: 3 581,2500 руб/1 г золота и 43,9600/1 г серебра ЦБ РФ с 3 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 581,2500 руб.

1 грамм серебра - 43,9600 руб.

1 грамм платины - 2 067,5400 руб.

1 грамм палладия - 3 781,5500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 133,9600 р. (3,89%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5700 р. (3,70%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 52,4400 р. (2,60%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,5200 р. (0,81%) . dims

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