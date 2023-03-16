«Открытие»: Золотодобытчики стали ключевыми бенефициарами среды

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подешевели по итогам торгов в среду, 15 марта.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 262,07 п. (-1,23%), с нач. года +5,0%

Индекс РТС — 936,95 п. (-2,19%), с нач. года -3,5%

Цены на нефть упали до минимумов с декабря 2021 года, что негативно сказалось на динамике нефтегазового сектора. Нефть стимулировала ослабление рубля, а негативный внешний фон спровоцировал не только рост доллара, но и рост цен на золото. Поэтому лучше рынка в среду смотрелись золотодобытчики, а также префы «Сургутнефтегаза». Также давление на рынок оказало уточнение Минфина о тех, кто по налоговой схеме будет платить добровольные отчисления в бюджет со сверхприбыли за 2 предыдущих года. Нефтегазовые компании и угольщики могут спать спокойно, как и компании с доналоговой прибылью менее 1 млрд рублей. А вот остальным, включая банки и металлургов придется раскошелиться.

Внешний фон был крайне негативным для российского рынка. Проблемы банковского сектора США вновь перекинулись на Европу, где акции швейцарского Credit Suisse теряли внутри дня около 30%. Saudi National Bank, который является крупнейшим акционером Credit Suisse, исключил оказание дальнейшей финансовой помощи проблемному банку.

В США, как и в Европе возобновились продажи акций банков, и индекс KBW снижался почти на 5%, вернувшись в область минимумов понедельника. Новая волна бегства из рискованных активов в защитные спровоцировала очередное резкое снижение доходностей гособлигаций США.

Нефть, газ, алюминий, медь – сильно просели в цене, став жертвой риск-офф настроений.

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 72,35 (-6,58%), с нач. года -15,8%

WTI, $/бар. — 66,52 (-6,74%), с нач. года -17,1%

Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 45,62 (-10,27%), с нач. года -28,8%

Золото, $/тр. унц. — 1 932,51 (+1,50%), с нач. года +5,9%

Серебро, $/тр. унц. — 21,97 (+1,24%), с нач. года -8,3%

Алюминий, $/т — 2 270,00 (-3,51%), с нач. года -4,5%

Медь, $/т — 8 530,00 (-3,44%), с нач. года +1,9%

Никель, $/т — 22 910,00 (-0,56%) с нач. года -23,8%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,2 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,7 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,0531 (-1,88%), с начала года -1,6%

GBP/USD — 1,2021 (-1,13%), с начала года -0,5%

USD/JPY — 132,61 (-1,20%), с начала года +1,1%

Индекс доллара — 104,946 (+1,30%), с начала года +1,4%

USD/RUB (Мосбиржа) — 75,985 (+0,88%), с начала года +8,7%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 80,2275 (-0,53%), с начала года +8,0%

Ключевые новости дня

Как следует из опроса «инФОМ», который готовит статистику для нужд Банка России, инфляционные ожидания граждан в марте резко снизились до 10,7% с 12,2% в феврале (в январе они составляли 11,6%). Регулятор внимательно следит за инфляционными ожиданиями экономических агентов, принимая решения об изменении денежно-кредитной политики. Заседание Совета директоров ЦБ РФ состоится 17 марта. Отметим, что коммюнике Банка России по итогам решения по ставкам 10 февраля было ястребиным, поскольку регулятор отметил, что при усилении проинфляционных рисков он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Были обозначены основные драйверы роста проинфляционных рисков: ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда. Учитывая свежие данные по инфляционным ожиданиям, а также с учетом того, что за месяц, прошедший с прошлого заседания, ухудшения условий внешней торговли мы в целом не наблюдали, мартовское заявление ЦБ может стать менее ястребиным или нейтральным. Но бюджетные расходы и слабость курса рубля, а также сохраняющиеся проинфляционные риски со стороны рынка труда, скорее всего, не позволят регулятору сделать вывод о том, что на среднесрочном горизонте баланс рисков стал дезинфляционным. Поэтому мы склоняемся к той точке зрения, согласно которой ЦБ 17 марта сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%.

В фокусе

VK Company (VKCO) 16 марта планирует опубликовать отчётность (МСФО) по итогам 2022 года.

«Распадская» (RASP) 16 марта планирует опубликовать финансовые результаты за 4 квартал и по итогам 2022 года.

Polymetal (POLY) 16 марта планирует опубликовать финансовые результаты за второе полугодие 2022 г.

Совет директоров «Совкомфлот» (FLOT) 16 марта обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 1 вырос и 9 снизились по итогам дня.

Худшими по динамике стал индекс «Транспорта» (-1,7%). В секторы выросли в цене только акции ДВМП (FESH). В лидерах снижения расписки Globaltrans (GLTR), акции НМТП (NMTP), «Совкомфлота» (FLOT), НКХП (NKHP) и «Аэрофлота (AFLT). То есть бумаги, которые были лидерами роста в предыдущий день.

Лидером роста стал индекс «Потребительского сектора» (+0,3%). Заметно подорожали акции «Детского мира» (DSKY). Практически не изменились в цене расписки «РусАгро» (AGRO). Остальные бумаги сектора в минусе. Лидировали по темпам снижения расписки X5 Group (FIVE).

Индекс «Финансов» (-1,4%). Все бумаги сектора подешевели. Аутсайдеры: акции «Мосбиржи» (MOEX), «СПБ Биржи» (SPBE) и расписки TCS Group (TCSG).

Индекс «Металлов и добычи» (-1,1%). Лучшим по темпам роста оказались акции Polymetal (POLY) и «Полюса» (PLZL). В аутсайдерах внутри сектора оказались акции «Распадской» (RASP), «Северстали» (CHMF), префы и обычка «Мечела» (MTLRP).

Индекс «Информационных технологий» (-1,6%). В IT-секторе лидировали по темпам снижения расписки «ЦИАН» (CIAN) и Ozon Holdings (OZON), а также акции «Группы Позитив» (POSI).

Индекс «Нефти и газа» (-1,23%). Здесь подросли префы «Транснефти» (TRNFP) и префы «Сургутнефтегаза» (SNGSP). Остальные в минусе. Аутсайдеры – акции «Роснефти» (ROSN) и «Газпрома» (GAZP), а также акции «Новатэка» (NVTK).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 6 подорожали и 19 подешевели на 18:50 мск. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Полюса» (PLZL), «Газпрома» (GAZP) и Polymetal (POLY). Наиболее существенный рост показали акции «Детского мира» (DSKY). Наиболее существенное снижение – акции «Распадской» (RASP), подешевевшие на 2,6%.

Из 40 акций индекса МосБиржи 7 подорожали и 33 подешевели по итогам дня.

71,4 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 71,4 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 66,7 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Компания TCS Group (TCSG) опубликовала отчётность (МСФО) по итогам 2022 года. Чистый процентный доход до вычета резервов в 2022 году вырос на 8,6% - до 144 млрд рублей. Расходы группы на резервы по кредитам в 2022 году составили 65,4 млрд рублей. Чистый процентный доход после вычета резервов снизился на 31,1% до 76,4 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО упала в три раза до 20,8 млрд рублей. Компания воздержалась от прогнозов на 2023 год и не сказала ничего нового по перспективам выплаты дивидендов. Напомним, о приостановке дивидендных выплат компания сообщила еще в ноябре 2021 года. Это решение было продлено на весь 2022, а затем 2023 год. Расписки TCSG покинули диапазон 2600-2500 руб., закрылись под нижней границей указанного коридора впервые с 22 февраля.

Совет директоров «Распадской» (RASP) 15 марта должен был дать рекомендации по дивидендам. Компания планирует 16 марта опубликовать отчетность за 2022 год. К вечеру решение по дивидендам не было озвучено. Акции компании с 20 февраля подросли примерно на 20% и 14 марта сформировали максимум с сентября на уровне 291 руб. Поэтому на фоне общей негативной динамики рынка мы могли видеть частичную фиксацию прибыли перед важными корпоративными событиями.

«Полюс» (PLZL) опубликовал финансовые результаты за второе полугодие 2022 г. Акции золотодобытчика недавно перешли в диапазон 9500-9000 руб. и в среду продемонстрировали рост на фоне ослабления рубля и резкого роста цен на золото на международном рынке. Реакция на отчетность была, скорее, негативной. Дело в том, что некоторые участники рынка надеялись на новости о дивидендах, так как ранее компания давала дивидендный ориентир вместе с публикацией итоговой финансовой отчетности по году. Однако компания сообщила, что окончательное решение по дивидендам за 2022 год будет озвучено до годового собрания акционеров. Дата ГОСА будет объявлена в ближайшие месяцы. Вопрос остается открытым.

Совет директоров Positive Technologies рекомендовал утвердить первую часть дивидендов по итогам 2022 года