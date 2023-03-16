«Открытие»: Банковский кризис в Европе готов усилиться за счёт Швейцарии

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Российский рынок заметно снижался в первой половине дня в среду. Корректируется транспортный сектор, который вырос с начала месяца более чем на 10%, а с начала года почти на 30%. Под давлением также финансовый сектор и отраслевой индекс металлов и добычи. Минфин уточнил параметры добровольных отчислений в бюджет со сверх прибыли компаний за 2021-2022 годы. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 18,5 млрд руб к середине дня по сравнению с 18,0 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 2264,17 п. (-1,14%), а индекс РТС - 938,59 п. (-2,01%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Аэрофлот», «ФосАгро», АФК «Система», привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти». Самыми слабыми были Globaltrans, МКБ, «Детский Мир», «Московская Биржа», OZON Holdings.

· Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что ставку добровольного взноса в бюджет определят после 25 марта, когда компании сдадут декларацию по налогам на прибыль. Перечисления в бюджет ожидаются уже в IV квартале. Нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 млрд рублей не будут платить единоразовый взнос в бюджет. Однако банки в эти исключения не попадают. То есть, как это можно понять, финансовое ведомство не только ожидает дивиденды от госбанков, но и будет рассчитывать на отчисления.

· Транспортный сектор преимущественно корректировался. Мы уже отмечали, что весьма активный рост бумаг портов и транспортных компаний сделал сектор самым доходным с начала года. История вполне логичная на фоне переориентации торговых потоков в страны Азии и Дальнего Востока, но наступает момент, когда бумаги становятся чрезмерно перегретыми. Меж тем отечественные инвесторы пока не готовы к длительным однонаправленным тенденциям. Возможно, что новым импульсом к росту сектора станет визит главы Китая в РФ на следующей недели.

· Растут бумаги «Аэрофлота» на новостях о выделении 300 млрд руб на выкуп воздушных судов у иностранных лизинговых компаний.

Совет директоров Positive Technologies рекомендовал к выплате первой части дивидендов за 2022 год в размере 37,87 руб на акцию. Рекомендации по второй части дивидендов будут сформированы после подведения итогов года и публикации консолидированной финансовой отчетности в начале апреля.» Ранее мы отмечали, что, по предварительным данным, Positive Technologies закроет 2022 год с ударными результатами, - комментирует Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - И таким образом, руководствуясь своей дивидендной политикой, компания планирует существенно увеличить объем выплачиваемых дивидендов по итогам 2022 года, которая, скорее всего, также покажет кратную динамику. Так, по итогам 2021 года сумма дивидендов составила 1,3 млрд рублей, а сумма первой выплаты за 2022 год рекомендована советом директоров в размере 2,5 млрд рублей (что соответствует 50% от суммы предварительного значения показателя NIC — чистой прибыли без учета капитализируемых расходов), и дает около 2,2% доходности к текущей цене. Впрочем, Positive Technologies остается прежде всего «историей роста» с выдающейся по всем меркам маржинальностью и солидной генерацией свободного денежного потока, позволяющей производить выплаты акционерам (что очень редко для IT-компаний)».

· Рубль слабел против доллара и юаня, но укреплялся против евро. В основном, это отражало тенденции на Forex, где доллар вновь укреплял свои позиции, а евро резко просел из-за ситуации с банком Credit Suisse. Крупнейший инвестор швейцарского банка Saudi National Bank заявил о том, что более не может оказывать дополнительную поддержку финансовому институту из-за регулятивных ограничений. Новость немедленно усилила опасения на рынках не только в отношении американских банков, но и относительно устойчивости европейских. На этом фоне денежные потоки вновь устремились в государственные бонды. Доходность по 10-летним обязательствам США снижалась на 15 б.п.

По состоянию на 15:45 мск:

· DXY - 104,325 (+1,08%),

· EUR/USD - $ 1,0572 (-1,51%),

· GBP/USD - $1,2065 (-0,78%),

· USD/JPY - 132,82 (-1,06%),

· USD/RUB – 76,01 (+0,92%),

· EUR/RUB – 80,39 (-0,32%),

· CNY/RUB – 10,994 (+0,52%).

Банковский кризис в Европе готов усилиться за счёт Швейцарии

· Падение европейских индексов возобновилось с прежним упорством. Отказ крупнейшего инвестора Credit Suisse от дальнейшей поддержки швейцарского банка в виде увеличения доли владения может означать повышение рисков банковского кризиса уже в Европе. Акции самого банка теряли около 20%, а банковский сектор в Европе падал на 6%. Акции Inditex, владеющей рядом модных брендов, теряли более 5% на фоне планов роста расходов компании. Бумаги конкурента H&M провалились на 8% на фоне слабых продаж в зимний период.

По состоянию на 15:45 мск:

· FTSE 100 - 7430,02 п. (-2,71%),

· DAX - 14806,99 п. (-2,80%),

· CAC 40 - 6902,87 п. (-3,34%).

Золото пользуется повышенным спросом на фоне банковского кризиса

· Новости по Credit Suisse спровоцировали разворот на сырьевом рынке. Нефть ушла в минус, а золото в плюс, что является традиционной реакцией на риски банковской системы. Золото играет роль защитного актива, а вот нефть первым кандидатом на продажу для улучшения ситуации с ликвидностью финансовых организаций.

По состоянию на 15:45 мск:

· Brent - $75,99 (-1,89%),

· WTI - $69,92 (-1,98%),

· Алюминий - $2308 (-1,89%),

· Золото - $1928 (+0,89%),

· Никель - $23185 (+0,63%).

Акции банков США вновь под давлением рисков полномасштабного кризиса

· Рост базовых цен производителей США замедлился в феврале до 4,4% с 5,4% в январе при ожиданиях 5,2%. Общий индекс PPI замедлился до 4,6% с 5,7% при ожиданиях 5,4%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка провалился до -24,6 п. с -5,8 п. в феврале при ожиданиях снижения всего лишь до -8,0 п. Розничные продажи в США упали за февраль на 0,4% при ожиданиях снижения на 0,3%. Статистика явно говорит в пользу того, что у ФРС появляются основания не торопиться с агрессивным повышением ставки. Более того, если будут учтены риски банковской системы, то ставка может быть оставлена без изменения.

· Однако главной идеей дня на американском рынке вновь может быть банковский кризис. Ситуация с Credit Suisse может оказаться более угрожающей для американских банков, чем крах SVB Financial. Фьючерсы на основные индексы США указывали на существенное падение в начале дня от -1,7% в S&P 500 и Dow Jones до -1,4% в NASDAQ. Чуть меньший негатив в NASDAQ связан с реакцией на падение доходностей по казначейским обязательствам и росту шансов на смягчение позиции ФРС.

· Финансовый сектор в США может вновь оказаться самым слабым. В рамках утренней сессии снижаются акции не только региональных банков, но и крупнейших финансовых учреждений. Акции Bank of America теряли около 3%, а Wells Fargo около 4%.