«Открытие»: Укрепление рубля и невнятный внешний фон определили характер динамики индекса Мосбиржи

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня в среду. Укрепление рубля и невнятный внешний фон определили характер направленности движения рублёвого индекса. Также поступило несколько важных корпоративных новостей, включая отчётность «Алроса» и условия вторичного размещения «ИНАРКТИКА» и «Софтлайн». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,5 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3186,81 п. (-0,30%), а индекс РТС - 1132,42 п. (+0,34%).

Лидерами среди индексных бумаг были МКП «ВК», X5 Retail, «Алроса», «Яндекс» и TCS Group. Самыми слабыми оказались Polymetal, «Юнипро», GlobalTrans, «РусАл» и «Русгидро».

Акции «Алроса» (ALRS) были среди индексных лидеров. Компания отчиталась о сокращении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев на 7% до 87,86 млрд руб. Выручка увеличилась на 8% до 237,16 млрд руб. Прибыль от продаж оказалась на уровне 94,37 млрд руб по сравнению с 96,2 млрд руб годом ранее. В целом, можно сказать, что отчёт стоит воспринимать позитивно, так как в текущем году компания сталкивается, как с некоторыми внешними ограничениями, так и нестабильностью цен на алмазы и бриллианты.

Инвестиционный холдинг SFI (SFIN) отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев в 3,8 раза до 16,6 млрд руб. Совокупный доход от операционной деятельности и финансовый доход холдинга составил 28,7 млрд руб по сравнению с 10,2 млрд руб годом ранее. Основной прирост доходов обеспечили сегменты лизинга и страхования. Активы холдинга выросли с 229,9 млрд руб до 290,9 млрд руб.

«Инарктика» (AQUA) определилась с параметрами вторичного размещения. Цена вторичного размещения составит 900 руб. за акцию, то есть по нижней границе диапазона 900-968,5 руб. Через 6 месяцев участники вторичного размещения смогут купить по этой же цене ещё по одной акции на каждые пять купленных. Биржевая книга заявок будет открыта до 18:30 мск 29 ноября. Акции «Инарктики» теряли около 3% на новостях о размещении по нижней границе.

«Софтлайн» (SFTL) определилась с параметрами вторичного размещения. Инвесторам будет предложено до 25 млн акций, что составляет около 8% от всех бумаг. Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00-149,84 руб за акцию. Итоговая цена будет определена на следующий день после завершения сбора заявок, но не будет выше цены закрытия на последний день сбора заявок. Заявки могут быть поданы в период с 29 ноября по 6 декабря. Через полгода новые инвесторы получат право приобрести ещё 10 акций по цене размещения на каждые 40 купленные бумаги.

Рубль укреплялся с первых минут торгов. Резкий рывок на ослабление в конце предыдущего дня продолжения не имел. В целом, динамика указывает на то, что в значениях 88,0-90,0 достигнуто определённое равновесие предложения валюты и спроса на неё. Каких-либо движений можно уже ждать в декабре. В конце месяца ослабнет сезонный спрос со стороны импортёров, что может создать условия для новой, но достаточно слабой, волны укрепления.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 88,59 (-0,95%),

EUR/RUB – 97,37 (-0,84%),

CNY/RUB – 12,413 (-0,54%).

Европейская инфляция продолжает подавать позитивные сигналы замедления

Европейские индексы пытались расти, компенсируя потери предыдущего дня. Лидером торгов стал сектор автомобилестроения, который в утренние часы подрастал на 1,5%. Некоторая слабость FTSE 100 связана со снижением сырьевых бумаг. Некоторый оптимизм внушают поступающие данные по инфляции за ноябрь. В Испании годовые темпы прироста цен замедлились до 3,2% в ноябре с 3,5% в октябре при ожиданиях ускорения роста до 3,7%. Впрочем, стержневой показатель инфляции всё ещё крайне высокий на уровне 4,5%. Оценка делового и потребительского доверия в еврозоне повысилась до 93,8 п. в ноябре с 93,5 п. в октябре. Однако индекс делового климата ухудшился до -0,39 п. с -0,33 п.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7454,73 п. (-0,01%),

DAX - 16152,33 п. (+1,00%),

CAC 40 - 7283,61 п. (+0,46%).

Проблемы с поставками и слухи о согласовании позиции ОПЕК+ толкают цену нефти вверх

Нефть возобновила рост и демонстрировала повышение около 1,5% в середине европейских торгов. Одним из поводов для роста цен является ситуация с отгрузкой нефти из Новороссийского порта после сурового шторма в минувшие выходные. Reuters оценивает ежедневные потери в поставках до 2 млн баррелей. Как минимум, отгрузка не осуществлялась до вечера вторника. Также произошла задержка с отправкой уже загруженных танкеров. С учётом сложившейся ситуации, производители в Казахстане существенно сократили добычу свыше 50% от обычных мощностей.

Кроме того, пока не поступало информации о том, что ОПЕК+ вновь отложит свою встречу. Судя по косвенным заявлениям, решение о дальнейшем сокращении производства от 500 тыс. баррелей в сутки может быть принято уже в четверг. Мы же обратим внимание на динамику нефтяных фьючерсов. Январский Brent на $0,25 дороже февральского, на $0,54 дороже мартовского, на $0,86 дороже апрельского и на $1,72 дороже июльского. То есть структура бэквордации всё же предполагает неудовлетворительный объём предложения.

По состоянию на 15:50 мск::

WTI - $77,86 (+1,90%),

Brent - $82,95 (+1,55%),

Золото - $2061,20 (+0,05%).

Американский рынок в оптимизме на фоне снижения доходностей облигаций

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,35% в Dow Jones до 0,6% в NASDAQ в начале дня. Доходности по американским казначейским обязательствам продолжили снижение. По 10-летним бумагам доходность упала до 4,29%.

General Motors (GM) озвучил планы по повышению дивидендов и программы обратного выкупа на $10 млрд. При этом прогноз по финансовым показателям был подтвержден, даже при учёте потерь, связанных с забастовкой профсоюзов. Foot Locker намерена войти на индийский рынок через контракт с Metro Brands, Nykaa. Hormel Foods снижает прогноз на 2024 год на фоне сокращения активности потребителей. Розничная сеть Dollar Tree снижает прогноз на IV квартал из-за сокращения потребительской активности. Walmart намерен сменить некоторых поставщиков из Китая на партнёров в Индии для снижения цен.