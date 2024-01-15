ПСБ: Курс рубля может достичь ноябрьских минимумов уже сегодня

Станислав Дужинский, Центр аналитики и экспертизы ПСБ

В пятницу курс доллара снизился до отметки 88,4 рублей, продолжая двигаться к ноябрьским минимумам. Стоимость юаня опустилась до 12,2 рублей, завершив неделю на минимумах с июля. Хотя в последний торговый день недели темп укрепления курса замедлился за счет закрытия коротких позиций, мы считаем, что рубль, в том числе и локально, еще не исчерпал потенциал своего роста. Во-первых, по нашим оценкам, предложение валюты со стороны экспортеров устойчиво превышает спрос на нее на фоне действия сезонных факторов (низкого импорта) и высокой ключевой ставки. Во-вторых, поддержку рублю и ожиданиям по нему оказывают нефтяные цены. Несмотря на то, что стоимость Brent вечером в пятницу скорректировалась до 78,3 долл./баррель против дневного максимума в 80,7 долл./баррель, она продолжает оставаться в комфортных для рубля пределах.

Этим утром доллар США торгуется около уровня 88,0 рублей. С сегодняшнего дня ожидается, что объем предлагаемой на рынке валюты дополнительно расшириться за счет операций Банка России. На прошлой неделе регулятор ежедневно продавал валюту на 0,8-0,9 млрд долларов. Сегодня мы ожидаем увеличение продаж валюты из ФНБ. Минфин России озвучил объем планируемой продажи юаней и золота в размере 4,1 млрд долларов в день. По нашей оценке, уже сегодня доллар может попробовать уйти ниже ноябрьских минимумов – зоны 87,5-87,7 рублей.