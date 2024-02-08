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ПСБ: Доллар сегодня продолжит удерживаться в диапазоне 91-92 руб. в ожидании более явной активизации экспортеров

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера курс доллара проторговывал район 91 руб., завершив торговую сессию чуть выше нее и показав символический рост за день ввиду объемных покупок в конце дня. Объемы торгов чуть подросли за день (парой доллар-рубль с поставкой "завтра" на Московской бирже наторговали на 0,87 млрд долл.), но остались на средненедельном уровне, указывая на сдержанное предложение валюты. Постепенно восстанавливающаяся нефть (нефть марки Brent смогла вчера вернутьcя выше 79 долл./барр.) и в целом позитивный внешний фон (доллар чуть откатился к ведущим мировым валютам) не оказали поддержку рублю.

Утром доллар остается у 91,3 руб., не демонстрируя заметных движений. Сегодня американская валюта может в первой половине дня предпринять новые попытки вернуться "под" 91 руб., но, в отсутствие увеличения предложения валюты со стороны экспортеров, остающегося ключевым фактором поддержки рубля, скорее, и сегодняшние торги завершит в диапазоне 91-92 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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