Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 8 февраля: 91,1514 руб/доллар США и 98,0936 руб/евро

ЦБ РФ с 8 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 91,1514 руб.
  • 1 евро - 98,0936 руб.
  • 10 китайских юаней - 126,4840 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4672 р. (0,52%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6496 р. (0,67%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5580 р. (0,44%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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