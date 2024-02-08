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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 февраля: 5 883,6099 руб/1 г золота и 65,6100/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 883,6099 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,6100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 624,0100 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 755,2100 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 83,6498 р. (1,40%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5400 р. (3,73%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,8401 р. (1,16%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,3901 р. (1,55%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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