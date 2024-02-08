Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 февраля: 5 883,6099 руб/1 г золота и 65,6100/1 г серебра ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 883,6099 руб.

1 грамм серебра - 65,6100 руб.

1 грамм платины - 2 624,0100 руб.

1 грамм палладия - 2 755,2100 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 83,6498 р. (1,40%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5400 р. (3,73%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,8401 р. (1,16%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,3901 р. (1,55%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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