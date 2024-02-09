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ПСБ: Доллар продолжит проторговывать район 91 руб. в отсутствие активизации экспортеров

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Доллар в четверг растерял импульс к росту и откатился от локальных пиков. По итогам дня американская валюта потеряла около 0,5%, не сумев закрепиться выше 91 руб. на фоне невысокого спроса на валюту. Чуть сильнее, из-за ослабления на мировых рынках, снизился юань к рублю, - потери составили 0,8%, пара юань -рубль опустилась к 12,56 руб. Торговая активность вчера существенно не изменилась, несмотря на сокращение продаж валюты Банком России в рамках реализации бюджетного правила. Стабилизации ситуации на валютном рынке и ослаблению спекулятивного спроса способствовали  заметное улучшение ситуации на рынке нефти: котировки нефти марки Brent вчера прибавили 3% и превысили 81 долл./барр.

Вчера ЦБ в своем обзоре финансовых рынков отметил, что в январе, по причине снижения цен на нефть и меньшего числа рабочих дней, продажи со стороны экспортеров сократились до 12,9 млрд долл. (-12,9% м/м). Заметно ослаб спрос со стороны населения после декабрьского всплеска (чистые покупки валюты составили 109 млрд руб. против 188 млрд - в декабре), а вот со стороны нерезидентов, напротив, заметно вырос на 10,5% м/м, до 542 млрд руб., что и сдержало укрепление рубля.  Учитывая лаг между изменением цен на нефть и поступлением валюты на счета экспортеров мы склонны ждать ощутимого восстановления объемов реализации экспортной выручки в феврале, что, по нашему мнению, способно, в отсутствие активизации оттока капитала, оказать ключевую поддержку российской валюте и вернуть курс доллара в диапазон 85-90 руб.

Сегодня утром доллар пытается вернуться выше отметки 91 руб. на фоне неоднозначной технической картины (курс доллара находится у 200-дневной средней) и неуверенности спекулятивных инвесторов в активизации экспортеров в последний день недели.  Пока по-прежнему склонны смотреть на доллар нейтрально: ждем, что курс в течение большей части пятничных торгов будет колебаться в диапазоне 90,5-91,5 руб., с тяготением, скорее, к его нижней границе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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