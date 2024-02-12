ПСБ: Мы сохраняем осторожность в оценке уровня инфляции

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков:

Опираясь на последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям населения и предприятий, которые находятся в диапазоне 9,5-13% (а это в 2,5-3 раза выше цели ЦБ на 2024 год), мы считаем, что регулятор не приступит к снижению ключевой ставки в ближайшее полгода. Полагаем, что по результатам заседания 16 февраля ЦБ сохранит ее на прежнем уровне. Вместе с этим, мы не исключаем возможность повышения ключевой ставки, но считаем такой вариант маловероятным.

Мы сохраняем осторожность в оценке уровня инфляции. Предполагаем, что в 2024 году ее уровень будет находиться выше целевого значения в 4%.

Импорт продолжает расти, оказывая тем самым давление на отечественную валюту. В ближайшее время мы ожидаем плавное снижение курса рубля до 95 руб./$. к середине года.

Длительный цикл жесткой денежно-кредитной политики может негативно отразиться на компаниях с высоким уровнем долга и низкой маржинальностью бизнеса. Период высоких ставок чреват для них осложнением процесса рефинансирования задолженности, что может привести к проблемам с обслуживанием своего долга.