ПСБ: Заявления ЦБ смещают ожидания рынка по снижению ставки

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Доходности ОФЗ отреагировали ростом на 8-11 б.п. (12,25% - по 3 летним госбумагам, 12,25% - по 10летним) на итоги заседания Банка России. Регулятор не стал смягчать свой сигнал несмотря на снижение инфляционного давления, заявив, что делать выводы о формировании тенденции преждевременно: баланс рисков всё ещё смещён в сторону проинфляционных факторов. Кроме того, был повышен прогноз средней ключевой ставки с 12,5–14,5% в октябре до 13,5–15,5% (учтено повышение ставки в декабре на 100 б.п.).

Мы сохраняем наш прогноз по ключевой ставке - ожидаем начала цикла смягчения политики ЦБ ранее середины года. В результате, по-прежнему рекомендуем более половины портфеля инвестировать во флоатеры – данная стратегия останется актуальной еще, как минимум, 2-3 ближайших месяца. К покупке корпоративных бумаг с фиксированной ставкой рекомендуем подходить осторожно, ограничив дюрацию 2,5-3,0 годами.