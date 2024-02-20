Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 февраля: 5 935,8701 руб/1 г золота и 68,3600/1 г серебра ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 935,8701 руб.

1 грамм серебра - 68,3600 руб.

1 грамм платины - 2 659,0901 руб.

1 грамм палладия - 2 807,6499 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,2301 р. (0,46%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0400 р. (1,54%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,9801 р. (0,26%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,8000 р. (1,91%) . dims

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