ПСБ: Доллар сегодня может остаться у отметки 92 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера рубль восстанавливал свои позиции. Благодаря объемным продажам валюты в течение практически всего торгового дня волатильность на валютном рынке возросла, причем курс доллара в ходе торгов уходил ощутимо ниже 92 руб. Однако в самом конце дня американская валюта смогла отыграть значительную часть просадки, завершив торги лишь умеренным снижением, на уровне 92,3 руб. Юань откатился сильнее, отступив к 12,66 руб. ввиду большего давления продавцов, отразившегося в более значительном всплеске объема торгов: парой юань-рубль с поставкой "завтра" наторговали на 18,7 млрд юаней, - близко к историческому пику июля прошлого года. Укрепление рубля происходило на фоне попыток нефти Brent отскочить от уровня 85 долл./барр., но в основном было обусловлено активизацией экспортеров перед сегодняшними налоговым выплатами.