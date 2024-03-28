ПСБ: Доллар сегодня может остаться у отметки 92 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ
Вчера рубль восстанавливал свои позиции. Благодаря объемным продажам валюты в течение практически всего торгового дня волатильность на валютном рынке возросла, причем курс доллара в ходе торгов уходил ощутимо ниже 92 руб. Однако в самом конце дня американская валюта смогла отыграть значительную часть просадки, завершив торги лишь умеренным снижением, на уровне 92,3 руб. Юань откатился сильнее, отступив к 12,66 руб. ввиду большего давления продавцов, отразившегося в более значительном всплеске объема торгов: парой юань-рубль с поставкой "завтра" наторговали на 18,7 млрд юаней, - близко к историческому пику июля прошлого года. Укрепление рубля происходило на фоне попыток нефти Brent отскочить от уровня 85 долл./барр., но в основном было обусловлено активизацией экспортеров перед сегодняшними налоговым выплатами.
Сегодня утром доллар и юань инерционно находятся под давлением. Сегодня давление на валюты со стороны экспортеров сохранится, но, учитывая окончание налогового периода, начнет ослабляться, что ввиду неплохого внешнего фона предполагает снижение волатильности. По моему мнению, доллар продолжит двигаться внутри диапазона 91,5-93 руб., завершит день у текущих уровней. По-прежнему рассчитываю, что данный диапазон останется актуальным до конца недели: прочность зоны сопротивления 93-93,5 руб. курс доллара, скорее, будет проверять уже в апреле на фоне традиционного для начала месяца сокращения предложения.