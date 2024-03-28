Комментарии

ПСБ: Доллар сегодня может остаться у отметки 92 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера рубль восстанавливал свои позиции. Благодаря объемным продажам валюты в течение практически всего торгового дня волатильность на валютном рынке возросла, причем курс доллара в ходе торгов уходил ощутимо ниже 92 руб. Однако в самом конце дня американская валюта смогла отыграть значительную часть просадки, завершив торги лишь умеренным снижением, на уровне 92,3 руб. Юань откатился сильнее, отступив к 12,66 руб. ввиду большего давления продавцов, отразившегося в более значительном всплеске объема торгов: парой юань-рубль с поставкой "завтра" наторговали на 18,7 млрд юаней, - близко к историческому пику июля прошлого года. Укрепление рубля происходило на фоне попыток нефти Brent отскочить от уровня 85 долл./барр., но в основном было обусловлено активизацией экспортеров перед сегодняшними налоговым выплатами.

Сегодня утром доллар и юань инерционно находятся под давлением. Сегодня давление на валюты со стороны экспортеров сохранится, но, учитывая окончание налогового периода, начнет ослабляться, что ввиду неплохого внешнего фона предполагает снижение волатильности. По моему мнению, доллар продолжит двигаться внутри диапазона 91,5-93 руб., завершит день у текущих уровней. По-прежнему рассчитываю, что данный диапазон останется актуальным до конца недели: прочность зоны сопротивления 93-93,5 руб. курс доллара, скорее, будет проверять уже в апреле на фоне традиционного для начала месяца сокращения предложения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
S7 запускает рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск
Турпоток в Иркутскую область вырос на 11% в 2023 году
Российский Мишлен: какие иркутские рестораны попали в рейтинг Wheretoeat-2024?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги