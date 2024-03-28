Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 марта: 6 489,0400 руб/1 г золота и 73,9000/1 г серебра ЦБ РФ с 28 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 489,0400 руб.

1 грамм серебра - 73,9000 руб.

1 грамм платины - 2 697,0701 руб.

1 грамм палладия - 2 991,7800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,4502 р. (0,16%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4900 р. (0,67%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,3699 р. (0,53%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 41,1099 р. (1,36%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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