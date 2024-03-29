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Курсы валют ЦБ РФ на 29 марта: 92,2628 руб/доллар США и 99,7057 руб/евро

ЦБ РФ с 29 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 92,2628 руб.
  • 1 евро - 99,7057 руб.
  • 10 китайских юаней - 126,9790 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3291 р. (0,36%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5647 р. (0,56%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4980 р. (0,39%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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