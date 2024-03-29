Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 марта: 6 504,2402 руб/1 г золота и 72,7200/1 г серебра ЦБ РФ с 29 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 504,2402 руб.

1 грамм серебра - 72,7200 руб.

1 грамм платины - 2 657,8201 руб.

1 грамм палладия - 2 886,2300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,2000 р. (0,23%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1800 р. (1,60%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,2501 р. (1,46%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 105,5500 р. (3,53%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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