Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 апреля: 6 575,8101 руб/1 г золота и 72,8700/1 г серебра ЦБ РФ с 30 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 575,8101 руб.

1 грамм серебра - 72,8700 руб.

1 грамм платины - 2 693,4600 руб.

1 грамм палладия - 3 020,1201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,5698 р. (1,10%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,21%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,6399 р. (1,34%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 133,8900 р. (4,64%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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