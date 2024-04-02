Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 2 апреля: 92,2914 руб/доллар США и 99,5661 руб/евро

ЦБ РФ с 2 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 92,2914 руб.
  • 1 евро - 99,5661 руб.
  • 10 китайских юаней - 126,8720 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0746 р. (0,08%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0362 р. (0,04%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1620 р. (0,13%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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