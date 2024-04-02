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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 апреля: 6 570,5000 руб/1 г золота и 72,8200/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 570,5000 руб.
  • 1 грамм серебра - 72,8200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 691,2800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 017,6799 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,3101 р. (0,08%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0500 р. (0,07%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1800 р. (0,08%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4401 р. (0,08%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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