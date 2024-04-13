Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 апреля: 7 046,8599 руб/1 г золота и 84,1600/1 г серебра ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 046,8599 руб.

1 грамм серебра - 84,1600 руб.

1 грамм платины - 2 932,1201 руб.

1 грамм палладия - 3 169,4600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,1701 р. (0,24%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4300 р. (0,51%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,3700 р. (0,42%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,4001 р. (0,20%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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