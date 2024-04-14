Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 14 апреля: 93,4419 руб/доллар США и 99,7264 руб/евро

ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 93,4419 руб.
  • 1 евро - 99,7264 руб.
  • 10 китайских юаней - 128,6850 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2777 р. (0,30%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9529 р. (0,95%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4340 р. (0,34%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Конфликт Израиля и Ирана
Байден отговорил Израиль от ответного удара по Ирану
Ynet: ответ Израиля может включать удары по ядерным объектам Ирана
Иран обрушил на Израиль сотни беспилотников и ракет. Что дальше?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги