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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 апреля: 7 046,8599 руб/1 г золота и 84,1600/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 7 046,8599 руб.
  • 1 грамм серебра - 84,1600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 932,1201 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 169,4600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,1701 р. (0,24%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4300 р. (0,51%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,3700 р. (0,42%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,4001 р. (0,20%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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