Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 16 апреля: 93,5891 руб/доллар США и 99,7934 руб/евро

ЦБ РФ с 16 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 93,5891 руб.
  • 1 евро - 99,7934 руб.
  • 10 китайских юаней - 128,8440 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1472 р. (0,16%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0670 р. (0,07%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1590 р. (0,12%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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