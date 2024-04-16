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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 апреля: 7 226,0098 руб/1 г золота и 87,3300/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 7 226,0098 руб.
  • 1 грамм серебра - 87,3300 руб.
  • 1 грамм платины - 3 005,9500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 219,5801 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 179,1501 р. (2,54%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1700 р. (3,77%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,8299 р. (2,52%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,1200 р. (1,58%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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