Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 апреля: 7 226,0098 руб/1 г золота и 87,3300/1 г серебра ЦБ РФ с 16 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 226,0098 руб.

1 грамм серебра - 87,3300 руб.

1 грамм платины - 3 005,9500 руб.

1 грамм палладия - 3 219,5801 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 179,1501 р. (2,54%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1700 р. (3,77%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,8299 р. (2,52%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,1200 р. (1,58%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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