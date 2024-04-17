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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 апреля: 7 090,1602 руб/1 г золота и 86,0200/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 7 090,1602 руб.
  • 1 грамм серебра - 86,0200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 942,8899 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 103,1899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 135,8498 р. (1,88%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3100 р. (1,50%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,0600 р. (2,10%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 116,3901 р. (3,62%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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