Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 18 апреля: 94,3242 руб/доллар США и 100,2787 руб/евро

ЦБ РФ с 18 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 94,3242 руб.
  • 1 евро - 100,2787 руб.
  • 10 китайских юаней - 130,0000 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,27%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3446 р. (0,34%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6690 р. (0,52%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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