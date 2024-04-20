Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 апреля: 7 158,0898 руб/1 г золота и 85,5300/1 г серебра ЦБ РФ с 20 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 158,0898 руб.

1 грамм серебра - 85,5300 руб.

1 грамм платины - 2 829,9500 руб.

1 грамм палладия - 3 145,3899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 73,0301 р. (1,01%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (0,70%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,9299 р. (1,53%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,7001 р. (1,74%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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