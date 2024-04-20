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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 апреля: 7 158,0898 руб/1 г золота и 85,5300/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 7 158,0898 руб.
  • 1 грамм серебра - 85,5300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 829,9500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 145,3899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 73,0301 р. (1,01%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (0,70%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,9299 р. (1,53%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,7001 р. (1,74%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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