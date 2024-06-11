Как повышение налогов повлияет на стоимость российских акций

Минфин предложил целый ряд налоговых изменений. Так, с 1 января 2025 года налог на прибыль будет увеличен с нынешних 20% до 25%. Кроме того, повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и отменят курсовые экспортные пошлины. Как это отразится на российских компаниях?

– Рост налога на прибыль приведёт к снижению чистой прибыли большинства российских компаний на 6%, – подсчитали аналитики БКС Мир инвестиций. – Поэтому цели по акциям компаний снижены в среднем от 4 до 15%. Если поправки примут, а это довольно вероятно, то российский рынок акций может просесть на 5-7%.

Эксперты добавляют, что от увеличения налога на добычу полезных ископаемых больше остальных могут пострадать золотодобытчики. Свободный денежный поток в секторе может упасть на 5-7%. Металлурги и угольщики особо не пострадают, а вот отмена курсовых экспортных пошлин в целом позитивна для всех экспортёров.

Ранее Интерфакс сообщал, что налоговые поправки принесут бюджету около 2,6 трлн рублей, при этом больше половины этой суммы обеспечит повышение с 20% до 25% налога на прибыль организаций. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. Повышение порогов для применения УСН, а также признание налогоплательщиков, применяющих «упрощенку», плательщиками НДС, даст федеральному бюджету примерно 473 млрд руб. НДС, а бюджетам регионов – порядка 258 млрд руб. УСН.