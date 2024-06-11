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Продавцов и медиков не хватает в Иркутской области

Служба исследований hh.ru выяснила уровень конкуренции за кадры в Иркутской области по итогам мая, а также – каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда в регионе.

По итогам мая на одну вакансию в Иркутской области приходится, в среднем, 3,2 резюме, что говорит о нехватке рабочих рук в регионе (нижняя граница нормы для рынка труда – 4 резюме на вакансию).

В целом по России средние значения индекса в мае составили 3,3 резюме на вакансию, что традиционно выше показателей в Сибири. Сравнивая регионы Сибирского ФО, наиболее сложная ситуация с дефицитом кадров в этом году наблюдается в Кузбассе (2,5 резюме на вакансию), Алтайском крае (2,7) и Красноярском крае (2,8), а наиболее высокие показатели индекса (но это также дефицитные значения) – в Томской области (3,4).

В числе наиболее дефицитных специалистов в Иркутской области – представители сферы «Розничная торговля» (1,7 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика» и «Автомобильный бизнес» (по 2), «Сельское хозяйство» (2,1), «Строительство, недвижимость», «Рабочий персонал» (по 2,3), «Добыча сырья» (2,4), «Производство, сервисное обслуживание» (2,5), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,7).

Хотя для работодателей закрытие таких вакансий может стать сложной задачей, для соискателей с перечисленными специальностями ситуация благоприятна – они смогут быстро найти работу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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