Индекс Мосбиржи может вернутся к 3450 пунктам к осени

Поддержать акции компаний сможет реинвестиция дивидендов, а также общий рост экономики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Индекс Московской биржи к началу сентября будет торговаться в среднем на уровне 3400–3450 пунктов (п.). Таков консенсус-прогноз издания, в опросе приняли участие аналитики из крупнейших брокерских компаний.

В начале года показатель стремительно рос. В мае индекс Мосбиржи закрепился у отметки 3500 п., вернувшись к уровням февраля 2022 года – до начала спецоперации. Однако в начале июня этот индикатор впервые за последние почти полгода (с января 2024-го) ушел ниже уровня 3100.

Первая причина в том, что инвесторы переоценили риски долгосрочного периода высоких ставок перед заседанием ЦБ 7 июня: рынок опасался, что ключевую могут поднять до 17%, пояснил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Однако ее сохранили на уровне 16%.

Кроме того, инвесторы осмысливают влияние налоговых изменений для населения и бизнеса, в том числе – увеличения сбора на прибыль с 20% до 25%, добавил эксперт. Также, по его словам, спрос на ключевые «фишки» сдерживает разочарование дивидендами отдельных компаний («Газпром», «Магнит»). Наконец, рынок опасается сочетания крепкого рубля, что невыгодно для экспортеров, и корректирующихся цен на нефть, заключил эксперт.

Напомним, что индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,28% до 3233,22 п., индекс РТС вырос на 0,99% до 1143,22 п. По итогам волатильной недели индексы показали рост на 0,50% и 1,56% соответственно. Позитивная динамика преобладала и в сегменте суверенного долга: индекс RGBI вырос в пятницу на 0,20%, завершив торги в области недельных максимумов.

Самым ожидаемым событием прошлой недели стало заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, по итогам которого регулятор сохранил ставку на прежнем уровне. Тем не менее глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции дала понять, что целесообразность повышения ключевой ставки может обсуждаться на заседании регулятора в июле. Она отметила, что на заседании в пятницу «количество мнений о том, что надо подумать о повышении ключевой ставки, было больше», хотя решение сохранить ставку на прежнем уровне было принято «широким консенсусом».