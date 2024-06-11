Фестиваль кавказских товаров стартовал в «Слате»

В этом году сеть супермаркетов «Слата» предлагает покупателям новый ассортимент. С 10 июня стартует фестиваль под названием «Пленительный Кавказ», и продлится он до конца лета.

В этом году сеть супермаркетов «Слата» проводит тематические фестивали кухонь из разных стран, предлагая покупателям познакомиться с новым ассортиментом. А то, что особенно оценили покупатели, сеть оставляет на постоянные продажи. С начала года уже прошли фестивали русской и восточной кухонь.

В июне стартовал фестиваль под названием «Пленительный Кавказ». Товары будут представлены на «холодных» полках.

«Из Армении мы привезли соки, воды и компоты из кизила, айвы и фейхоа, из Грузии – варенья из айвы, грецкого ореха, инжира, белой черешни; минеральную воду и лимонады. На полке будут представлены шашлыки и такие соусы, как сацебели, ткемали, гранатовый и другие; молочная продукция – айран, тан; сыры – чечил, сулугуни; мясные деликатесы и овощная консервация. Всего около 75 товаров», – поделилась заместитель коммерческого директора торговой сети «Слата» Наталья Рудова.

Специалисты сети отметили, что те товары, которые попали в лидеры продаж, остаются на постоянную продажу. К примеру, после прошедших фестивалей на полках остались квашеная капуста с клюквой, мясные деликатесы и холодец, а из восточной сладкой жизни – печенье, ореховая паста и фисташковая халва.

В этом году «Слата» будет удивлять разнообразием предложений и вкусов. Как отмечают специалисты, покупатели оценили такой подход, потому как это позволяет быстро найти товар по нужной тематике и разнообразить гастрономический опыт. К примеру, это товары из азиатских стран, которые представлены на полках «Вкусы Азии», трендовые предложения на полке «Молодежка», товары от местных производителей и фермеров, тематические фестивали по странам.

Всего в 2024 году запланировано пять фестивалей, в каждом из них будет представлена своя тематическая продукция. В проекте участвуют 44 супермаркета в городах Иркутск, Ангарск, Братск и Шелехов. Подробнее – на сайте www.slata.ru.