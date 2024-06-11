Китай накапливает золото, нефть и медь

Большинство западных экспертов сходится в том, что страна готовится к длительному внешнему шоку. Об этом пишут «Известия».

Это не обязательно должна быть война с применением оружия – кроме нее к «удару извне» можно отнести также резкое повышение Западом таможенных тарифов (торговая война) и усиление вмешательства центральных банков в экономику (валютная война). Накопление сырья сегодня помогло бы Китаю выстоять и, возможно, выйти победителем из любого из этих конфликтов завтра.

Пекин может учиться и опыте своего главного союзника. Россия утроила свои золотые запасы с 2015 года еще до начала СВО. Золото, в отличие от доллара, обычно физически хранится в стране, которая им владеет. Это могло бы частично объяснить золотую лихорадку, которую переживает Китай. По данным Newsweek «КНР уже 18 месяцев подряд наращивает свои золотые запасы, причем делает это быстрыми темпами: в марте 2024 года прирост составил 8%, в апреле – еще 5%».

«Си Цзиньпин, похоже, изучил программу санкций, которую Запад применил против России. Теперь Пекин применяет долгосрочные защитные меры, чтобы задраить люки китайской экономики и противостоять подобному давлению», – прокомментировал ситуацию отставной адмирал Майкл Студеман, бывший руководитель Управления военно-морской разведки США.

Ранее в рамках Дней Иркутской области в Пекине и Шэньяне запланировали встречи, деловые мероприятия, подписания соглашений, которые позволят укрепить взаимодействие между КНР и Иркутской областью, а также дадут новый виток развития взаимовыгодным отношениям.

Потенциал Приангарья в сфере образования в рамках работы делегации представят пять вузов Иркутской области и один колледж, программой предусмотрено посещение ведущих вузов Китая, планируется обсудить развитие совместных научно-образовательных направлений в сфере высшего образования, реализацию совместных образовательных программ, открытие новых программ двойных дипломов, проведение курсов повышения квалификации для преподавателей.