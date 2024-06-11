Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций

8 июня 2024 года в Красноярске прошел региональный этап Всероссийский семейного фестиваля сбережений и инвестиций, партнером которого стал Банк Уралсиб. Организатором Фестиваля выступил Федеральный методический центр по финансовой грамотности населения Финансового университета при Правительстве РФ.

На площадке Красноярского филиала Финансового университета прошли лекции, квизы по сбережениям, финансовые квесты, мастер-классы и интерактивные игры-симуляторы инвестиций. Участники – всего более 100 человек – могли не только узнать о том, как сохранить и преумножить свой семейный бюджет, но и отработать навыки на практике.

Банк Уралсиб организовал на площадке свою локацию, где провел квиз по финансовой грамотности, а все желающие могли получить здесь консультации по продуктам и услугам банка. Сотрудники Уралсиба также приняли участие в награждении победителей фестиваля.

«Банк Уралсиб на регулярной основе проводит различные мероприятия по повышению финансовой грамотности, деловые игры и тренинги. В этом году мы впервые стали партнерами Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций в Красноярске. Повышение финансовой грамотности населения – важная задача для участников рынка, нам важно просвещение людей, а в ходе подобных мероприятий граждане получают знания, которые помогают им эффективнее распоряжаться своими финансами», – отметил Управляющий ДО «Красноярский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Котов.