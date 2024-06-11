К сезону отпусков жители Приангарья скупают умные видеокамеры и датчики движения

МТС зафиксировала пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения в собственной розничной сети. Чаще всего жители Иркутской области выбирали камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. По мнению аналитиков МТС, это связано с желанием жителей региона обезопасить жильё в сезон летних отпусков.

Аналогичная ситуация фиксировалась и в 2023 году, однако в мае 2024 года продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения в Приангарье оказались выше мая прошлого года в 1,5 раза. Больше других россиян системы безопасности приобретали жители Москвы, Ставропольского края, Карелии, Владимирской и Нижегородской области.

Лидером продаж в Иркутской области стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

«Среди частных пользователей увеличился спрос на системы безопасности и другие цифровые решения, которые помогают делать их жизнь комфортнее. Особенно это актуально в период отпусков – многие жители Приангарья проводят летний период на дачах, на Байкале и в туристических путешествиях, когда их квартиры остаются без присмотра. В основном горожане приобретают камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, датчики открывания дверей и окон, счетчики электроэнергии, воды и тепла, автоматически передающие показания поставщикам, а также другие умные устройства. Это также связано и с высоким проникновение мобильного и домашнего интернета, а также доступность устройств», — рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.