ВТБ увеличивает номинал акций с 1 копейки до 50 рублей

Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в форме заочного голосования. Принятое решение - провести консолидацию обыкновенных акций ВТБ (обратный сплит).

Консолидация осуществляется в отношении обыкновенных акций с регистрационным номером выпуска – 10401000В. Количество обыкновенных акций до увеличения их номинальной стоимости - 26 849 669 465 190 шт., номинальная стоимость обыкновенной акции до консолидации - 1 копейка.

Количество обыкновенных акций, которые консолидируются в одну акцию той же категории составляет 5 000 шт. номинальной стоимостью 1 копейка. Каждая конвертируются в 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Таким образом количество обыкновенных акций после консолидации составит 5 369 933 893,038 шт., номинальная стоимость обыкновенной акции после консолидации: 50 рублей.

Конвертация осуществится на восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

«Акционеры ВТБ приняли решение консолидировать обыкновенные акции банка, и мы готовы запустить эту процедуру сразу после регистрации Банком России данных изменений. Основная цель процедуры – удобство расчетов по акциям при проведении торгов. Сейчас мы также обсуждаем вопрос по выкупу дробных акций у миноритариев и планируем в ближайшее время представить рабочую схему», – сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Также собрание приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным, а также привилегированным акциям банка ВТБ первого и второго типа.

Среди прочих решений ГОСА 2024: утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности банка за 2023 год, распределение прибыли, определение количественного состава Наблюдательного совета ВТБ, избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ВТБ, назначение аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2024 год, а также участие банка в Национальной ассоциации участников фондового рынка.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров банка ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте www.vtb.ru.