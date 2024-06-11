«Голос ИркАЗа» прозвучал в Шелехове

Во второй раз в Шелеховском районе конкурс среди лучших солистов и вокальных ансамблей. Более 2 тысяч зрителей посетили вокальный фестиваль, который организовал Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ. Гости смогли поучаствовать в лотерее, где разыгрывались ценные призы. А самых маленьких развлекали ростовые куклы.

«Голос ИркАЗа» собрал на сцене стадиона «Металлург» 70 талантливых исполнителей из Шелеховского района и Иркутска. В этом году за право быть лучшими, участники боролись в трех номинациях: «Соло», «Авторская песня» и «Ансамбль». Победителей определило компетентное жюри. Также, был утвержден Приз зрительских симпатий – за понравившегося участника зрители могли проголосовать в телеграм-канале, где велась прямая трансляция фестиваля.

«Мы пришли с подругами, чтобы весело провести пятничный вечер. Нам очень понравился концерт, а яркое огненное и световое шоу в конце праздника вызвало восторг у всех собравшихся. Спасибо РУСАЛу за такие мероприятия, это настоящий праздник для города Шелехова», – поделилась своими впечатлениями шелеховчанка Татьяна Тузова.

По итогам конкурса в номинации «Соло» победу одержали Павел Дорошенко, сотрудник Баклашинского дома культуры и Анна Соколова, крановщик Иркутского алюминиевого завода. В номинации «Авторская песня» – Дмитрий Горбенко, оператор Иркутского алюминиевого завода в номинации «Ансамбль» – ансамбль «Живинка», коллектив культурно-досугового центра «Очаг». Приз зрительских симпатий достался Анне Соколовой – она выиграла профессиональную съемку своего видеоклипа.

«Я очень счастлива, что сегодня, как и год назад я одержала победу. Такие мероприятия объединяют заводчан, жителей города и района. Все участники благодарны организаторам за возможность участвовать в фестивале и делиться своим творчеством», – рассказывает Анна Соколова.

Все победители получили памятные статуэтки, дипломы и ценные призы.

«В прошлом году мы подарили городу сценический комплекс и решили сразу его опробовать в деле, так и возник наш фестиваль «Голос ИркАЗа». В этом году на конкурс заявилось более 100 человек. Для нас очень важно поддерживать творческих жителей, поэтому мы постараемся, чтобы наш фестиваль с каждым годом становился масштабнее», – отметил директор ИркАЗа Артём Фоминых.

Ярким завершением вечера стало огненное и световое шоу, после которых небо озарили красочные фейерверки и началась зажигательная дискотека.