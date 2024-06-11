Иркутяне назвали самые переоцененные профессии

В тройке лидеров депутаты, айтишники и госслужащие. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

18% жителей Иркутска считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте – специалисты IT-сектора с 12% голосов опрошенных, на третьем месте – госслужащие (10%).

На четвертом месте в рейтинге – топ- и мидл-менеджмент: несмотря на то, что это не профессия вовсе, а должность, 8% горожан уверены, что неоправданно высоко зарабатывают руководители и директора в различных сферах. По мнению 7% опрошенных, переоценены профессии менеджеров различных направлений, столько же россиян считают слишком высокими доходы футболистов. О больших гонорарах артистов заявляли 6%, о сверхдоходах блогеров – еще 6%.

Еще 19% назвали переоцененными другие профессии: ими упоминались банковские работники, риелторы, юристы, маркетологи, представители бьюти-сферы, сотрудники правоохранительных органов и проч.

4% убеждены, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

Мужчины чаще называли неоправданно высокими зарплаты депутатов и чиновников, а женщины чаще говорили о баснословных доходах блогеров.