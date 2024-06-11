Китайские автобренды удвоят продажи по итогам года, продав порядка миллиона машин

Эксперты банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж китайских марок в мае 2024 года. После рекордно высокого марта второй месяц подряд наш авторитейл продолжает сжиматься. Однако, несмотря на падение объемов ведущих чайна-марок второй месяц подряд, по итогам года российский авторитейл сохраняет шанс найти владельцев для миллиона «китайцев». Лучшей иностранной маркой остается Haval, лучшей иностранной моделью – паркетник Jolion.

Озабоченные давлением дистрибьюторов Changan, Chery, Geely и Haval (завышенными планами продаж, необходимостью частых обновлений салонов, короткими сроками контрактов, ограниченностью компенсаций за гарантийный ремонт) авторитетейлеры через РОАД обратились в ФАС с просьбой провести проверку дилерских договоров. Затраты, в том числе на содержание складских запасов, растут, а доходы снижаются.

У импортеров свои задачи. Плановая экономика КНР предполагает рост экспорта. Так, в феврале текущего года Поднебесная поставили в Россию 44,8 тысячи легковых машин, в марте – 58,9 тысячи, в апреле – 79,4 тысячи. И это, не считая уже налаженного внутреннего производства чайна-каров в России. Продажи пока, напротив, падают. В марте на учет было поставлено 83,8 тысячи китайских машин, в апреле – 75,1 тысячи. Майские цифры регистрации пока не обнародованы, но отрицательная динамика сохраняется.

Тем не менее, именно квартет ведущих китайских брендов продолжает продавать новые машины значительно лучше других марок из Поднебесной. Привычным уже лидером остается Haval. В мае марка реализовала 13,2 тысячи машин (-10% к апрелю 2024 г.) У нового суббренда – Haval Pro - уже есть 30 дилеров, которые начали продажи новинки – паркетника H3. На подходе еще два вседорожника. Все эти действия должны помочь выйти на совокупные продажи в 50 тысяч машин в текущем году.

Бизнес Geely сократился до 10,5 тысячи сделок (-9% к марту). Новое поколение кроссоверов Coolray и Atlas заметно подорожало относительно моделей предшественников. Выйти на прежние объемы продаж будет затруднительно. Падение в рамках 4-6% можно видеть у Сhery и Jaecoo.

В брендах Поднебесной «второго эшелона» динамика бизнеса в мае была разнонаправленной. Но у некоторых за счет низкой базы наблюдался рост.

Так, китайско-белорусский Belgee продал в мае 3,2 тысячи кроссоверов X50 (+1% к апрелю, когда было реализовано 3 020 а/м) и анонсировал скорый дебют вседорожника X70 (аналог Geely Atlas Pro). Родственный Chery бренд Jetour сохранил объемы мая (3,1 тысячи а/м) на апрельском уровне и посхвастался тем, что бестселлером марки стал вседорожник T2 – 922 а/м (+24% к апрелю). Tank вновь смог удержаться на уровне выше двух тысяч машин. В то же время его годовые планы в 42 тысячи а/м уже кажутся недостижимыми, так как за пять месяцев дилеры заключили немногим более 10 тысяч сделок. И наконец, BAIC и GAC остаются в компании тех иномарок, по которым заключается немногим более тысячи контрактов в месяц. Все остальные марки из Поднебесной находили в мае лишь сотни клиентов.

В то же время завозимые дилерами самостоятельно Zeekr и Li Xiang также теряют клиентов. Продавать их по прежним ценам больше не будут в силу новой налоговой политики государства.

Так или иначе, у китайских компаний есть все шансы, если не удвоить прошлогодние результаты продаж, то приблизиться к этому, и впервые в истории нашего авторитейла продать порядка миллиона новых автомобилей.