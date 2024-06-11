Опубликован график работы Сбербанка 12 июня 2024 года в Иркутской области

12 июня (среда) – праздничный день. Обслуживание клиентов не производится

В обычном режиме будут работать банкоматы и устройства самообслуживания, расположенные в круглосуточных отделениях Сбера. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Вклады и кредиты

Для вкладов, сроки которых заканчиваются 12 июня, пролонгация переносится на 13 июня. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания действия вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Платежи по кредитам физических лиц будут списываться автоматически по графику в дату платежа: для этого нужно обеспечить необходимую сумму на привязанной карте погашения.