Самая дорогая квартира на самой дорогой улице Москвы продаётся за 825 млн рублей

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир и апартаментов на улице Усачёва, которая по количеству дорогих объектов на рынке жилья является самой дорогой в Москве.

В июне 2024 года на улице Усачёва, которая является самой дорогой в Москве по количеству представленных на ней в продаже дорогих объектов недвижимости, экспонируется 290 квартир и апартаментов.

С февраля 2024 года объём предложения квартир и апартаментов на улице Усачёва снизился на 19% или на 68 лотов.

Средняя цена за объект недвижимости на данный момент находится на уровне 179,9 млн рублей, а средняя цена за 1 кв. м. в этой столичной локации составляет 1,3 млн рублей.

Самый широкий выбор квартир и апартаментов на улице Усачёва в июне 2024 года представлен в формате многокомнатных объектов. В этой категории сейчас выставлено на продажу 140 объектов.

Наиболее бюджетная многокомнатная квартира, которая сейчас выставлена на продажу в этой части Москвы, оценивается в 145 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести 4-комнатный объект площадью 101 кв. м.

Также широкий выбор квартир приходится на формат 3-комнатных лотов. В этой категории на продажу выставлен 102 объект. При этом именно в формате трёшек было зафиксировано самое значительное сокращение числа объектов в продаже. С февраля 2024 года количество лотов сократилось на 26 единиц.

Наиболее доступная 3-комнатная квартира, которая сейчас продаётся на улице Усачёва, оценивается в 45 млн рублей. Площадь этой квартиры составляет 82 кв. м.

Эксперты компании Skolkovo Realty отмечают, что на улице Усачёва практически отсутствует предложение квартир-студий и 1-комнатных квартир. В формате студий единственное предложение ушло с рынка в апреле, и сейчас в этой категории нет предложений, а в формате 1-комнатных квартир продаётся всего 5 объектов.

Самая дешёвая квартира на улице Усачёва сегодня продаётся за 18,5 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести 1-комнатную квартиру площадью 30 кв. м.

Самая дорогая квартира в этой локации оценивается в 825 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести многокомнатную квартиру площадью более 640 кв. м.